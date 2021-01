Sarafina Wollny: Babygeschlecht enthüllt? Jetzt packt Mama Silvia aus

Sarafina lässt die Fans an ihrer Schwangerschaft via Instagram regelmäßig teilhaben. So offenbarte sie bereits, dass die Babys beim dritten Versuch durch künstliche Befruchtung entstanden sind. "Die ganzen Medikamente und Hormone vom letzten Versuch haben mich manchmal echt an meine Grenzen gebracht! Ich habe alle Nebenwirkungen bekommen, die es dabei gab", erzählte der TV-Star kürzlich. "Aber ich habe mir immer gesagt 'Sarafina, du weißt wofür du dies tust'. Wir haben gekämpft und nicht aufgeben!"

