Sarafina Wollny: Drama in der Kinderwunschklinik

"Im Juli 2020 haben wir uns dazu entschieden, nochmal einen Versuch in einer Kinderwunschklinik zu starten. Meine Frauenärztin hatte uns eine Klinik empfohlen. Im August hatten wir unseren ersten Termin dort zum Vorgespräch. Wir haben uns von Anfang an total wohl in der Klinik gefühlt", berichtet die werden Mama in ihrem "Kinderwunschtagebuch" auf Instagram. "Es folgten viele Untersuchungen, die uns komplett neu waren, da sie in der anderen Klinik nicht gemacht haben. Danach bekam ich viele Medikamente, die ich nehmen musste."