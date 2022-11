Sarafina Wollny: Drama um die Zwillings-Mama! "Mir ging es so schlecht"

"Ich sag's euch. Gestern ging es mir so schlecht. Das hatte ich noch nie", berichtet sie jetzt ihren Instagram-Followern. Doch einfach im Bett liegen bleiben kam für die 27-Jährige nicht in Frage. "Jede Mama und jeder Papa kennt es. Man muss trotzdem für die Zwerge funktionieren. Wenn die Jungs geschlafen haben, habe ich auch geschlafen." Ohje, das hört sich ja gar nicht gut an! Doch Sarafina gibt im gleichen Atemzug Entwarnung. "Heute geht es mir deutlich besser."