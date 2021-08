Sarafina Wollny: Drama um Sohn Casey!

Casey hatte in den letzten Tagen Fieber, wie die besorgte Mama in ihrer Instagram-Story berichtet. "Er war nur am Schlafen und hat sich nur zu den Mahlzeiten gemeldet. Einen Tag hat er richtig schlecht getrunken." Zu allem Überfluss entdeckte Sarafina auch noch rote Flecken an dem Körper ihres Babys. "Ich war heute Morgen ein bisschen erschrocken, als ich ihn gewickelt habe und die Flecken am Kopf, am Hals und über den kompletten Bauch gesehen habe."