Sarafina Wollny: Enthüllt! So sehen die Zwillinge aus

Und da sie schon mal in Plauderlaune war offenbarte sie noch, dass Ehemann Peter nicht bei der Geburt dabei sein durfte. "War dadurch ja auch Vollnarkose. Es musste alles sehr schnell gehen." Statt am ursprünglichen Geburtstermin, dem 23. Juli, kamen Emory und Casey bereits am 18. Mai zur Welt. Wann Sarafina und Peter ihren Nachwuchs endlich mit nach Hause nehmen dürfen? "Das wissen wir nicht, die beiden brauchen noch Zeit", so die frisch gebackene Mama. Wir drücken die Daumen, dass es bald soweit ist!

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: