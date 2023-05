Sarafina Wollny: Jetzt spricht sie über den Babynamen

Die Fans können die nächsten Wochen also ordentlich weiter rätseln. Der kleine Wollny-Spross soll im Juli per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Aktuell ist Sarafina in der 27. Woche und kann sich über keine Probleme beklagen. "Mir geht es wirklich sehr gut", freut sie sich. Die Freude wird sicherlich noch größer sein, wenn sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann.

