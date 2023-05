Estefania Wollny: Skandal um ihre Neffen Casey und Emory!

Auf Instagram teilte Estefania ein Video ihrem Auftritt, bei dem auch die beiden Söhne von Schwester Sarafina auf der Bühne waren, und schwärmte: "Vielen Dank an alle, die da waren. Emory und Casey haben als Tänzer alles gegeben und ich fand’s extrem schön und süß." Neben all den positiven Kommentaren gab es jedoch auch einige kritische Stimmen. Viele werfen Estefania vor, dass sie die Zwillinge in die Öffentlichkeit für Promotionzwecke drängen würde. "Kinder haben auf der Bühne nix zu suchen. Hauptsache vermarkten…", schimpfte beispielsweise eine Userin. Ein anderer bemängelte: "Muss man die Kleinen in dem Alter schon auf die Bühne lassen? Ist keine Anfeindung, aber ich glaube, sowas ist nicht gut."