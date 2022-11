Sarafina Wollny: Krankenhaus-Update! So geht es ihren Zwillingen

So geht es Sarafinas Zwillingen

Inzwischen durften die Zwillinge wieder nach Hause. "Die Jungs mussten nicht im Krankenhaus bleiben. Es ist besser geworden, also definitiv besser geworden. Wir werden jetzt mit den Medikamenten weitermachen", erzählt die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal. Trotzdem müssen ihre Lieblinge nun Antibiotika nehmen.

"Man merkt den beiden das auch an. Die fühlen sich schon sehr viel besser", freut sie sich. "Ich bin immer noch froh, dass wir damit ins Krankenhaus gegangen sind und dann die Gewissheit hatten, was es jetzt am Ende wirklich ist."

Bleibt zu hoffen, dass es ihren beiden Söhnen bald wieder richtig gut geht!

