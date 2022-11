Lavinia Wollny: Die krasse Wahrheit über ihren Freund Tim Katzenbauer

Tim hatte sein Lachen verloren

"Du hast mir das Lachen zurückgegeben, das ich einst verloren hatte", schreibt Tim auf seinem Instagram-Kanal. Warum genau es ihm damals so schlecht ging, verrät der Freund von Lavinia Wollny nicht. Doch in der Vergangenheit hat er immer wieder durchblicken lassen, dass er eine schwierige Phase durchgemacht hat. "Menschen werden stark, wenn sie etwas haben, was ihnen wichtiger ist als sie selbst", ist unter einem Foto von ihm und seiner geliebten Freundin zu lesen. "Das Leben steckt voller Überraschungen. Manchmal sind‘s schöne Dinge und manchmal sind‘s Dinge, die dich völlig aus der Bahn werfen." Auch im Gespräch mit RTLzwei deutet Lavinia Wollnys Freund an, dass das Leben für ihn nicht immer einfach ist. So erzählt er beispielsweise, dass er sehr leicht reizbar ist und sich in seinem Urlaub am liebsten im Bett verkriecht. Auweia! Zum Glück gibt seine Freundin ihm den Halt, den er braucht und sich immer von ganzem Herzen gewünscht hat…