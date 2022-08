Sarafina Wollny: Schock! Casey und Emory müssen wieder ins Krankenhaus

"Ich hoffe, dass es nicht so anstrengend und quälend für sie wird und die Zeit schnell vorbei geht", zeigt sich Peter noch zuversichtlich vor dem Termin. Doch dann kommt alles anders. "Das war so schlimm. Ich habe mitgeweint! Emory war so am Weinen. Mir tat das so leid. Ich konnte einfach nichts machen", klagt die aufgelöste Sarafina wenig später. Was ist passiert? Und was kommt bei den Untersuchungen raus? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Ihr wollt die neuen Folgen von "Die Wollnys" bereits vor TV-Ausstrahlung sehen? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel streamen.*

Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: