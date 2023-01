Sarafina Wollny: Schwangerschafts-Update! Jetzt ist es raus

So fragt ein Fan die Schwangere, wie weit sie schon ist und wünscht ihr alles Liebe. Sarafina verrät daraufhin, dass sie sich aktuell in der zwölften Schwangerschaftswoche befinde und bedankt sich für die lieben Wünsche. Als sie ihre Schwangerschaft bekannt gab, befand sich Sarafina noch nicht einmal in der 10. Woche, woraufhin einige Fans bereits in einer früheren Fragerunde von der Wollny-Tochter wissen wollten, wieso sie die Neuigkeiten so früh preisgab. Das hat tatsächlich einen ganz bestimmten Grund: "Für uns hat der 24.12. eine besondere Bedeutung. Es ist der Tag, an dem vor zwölf Jahren alles für uns angefangen hat. Wir waren mit den Zwillingen auch nicht zwölfte Woche, da waren wir zehnte Woche, wo wir es verkündet haben", erklärte Sarafina damals.

Ein weiterer Fan möchte wissen, ob sie das Geschlecht bereits wissen, worauf Sarafina antwortet, dass sie sich - genau wie bei ihren Zwillingen - überraschen lassen wollen.

