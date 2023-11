Sarafina Wollny: Sie plaudert über Baby Nr. 4! "Würden wir nicht verneinen."

In einem Q&A bei Instagram beantwortet Sarafina Wollny ganz offen die Fragen ihrer Fans. Auch die Privaten! Ein Fan will wissen, was sie und Peter machen würden, wenn sie wieder überraschend schwanger werden würde. Die Antwort der 28-Jährigen: "Dann wäre es so, würden wir nicht verneinen. Geplant ist es aber nicht mehr." Denn das Paar fühlt sich mit ihren drei Kindern bereits vollständig. Ganz ausschließen wollen es die Zwei dann aber offenbar nicht. Man darf also gespannt darauf sein, was die Zukunft bringt. Schließlich war auch die kleine Hope eine riesen Überraschung für die beiden....