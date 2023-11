Sarafina Wollny: Völlig überraschend! Sie gibt den Jungennamen preis

Wäre Hope ein Junge geworden, würde sie heute "Caleb" heißen. Das teilte Sarafina Wollny nun bei Instagram mit ihren Fans. Wie die Zwillinge, hätte ein dritter Sohn also ebenso einen außergewöhnlichen Namen bekommen. Überraschend ist das aber nicht! Schließlich sind die Wollnys bekannt dafür, ihren Kids besondere Namen zu geben - allen voran Familienoberhaupt Silvia Wollny. Die hat ihren Kids schließlich so klangvolle Vornamen wie Sarah Jane, Jeremy Pascal oder Calantha gegeben. Und diese Tradition scheinen ihre Kids nun auch an die nächste Generation weiterzugeben...