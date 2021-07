Sarafina Wollny: Wundervolle Verkündung am 2. Hochzeitstag

"Heute vor 2 Jahren haben wir Ja zueinander gesagt und ich würde immer wieder Ja sagen" schreibt Sarafina zu einem Bild von der Trauung. Doch dieses Mal ist alles anders. Vor wenigen Wochen sind ihre Zwillinge Emory und Casey auf die Welt gekommen. "Unseren 2. Hochzeitstag verbringen wir gemeinsam mit unseren 2 Wundern. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. 2 Jahre verheiratet und seit 8 Wochen Eltern von 2 wunderschönen Jungs. Wer hätte das vor 2 Jahren gedacht." Am Ende richtet die 26-Jährige noch eine romantische Nachricht an ihren Schatz: "Ich liebe dich über alles! Auf die nächsten 100 Jahre mit dir an meiner Seite."