Sarah Connor: Bittere Enthüllung! Wie viel kann sie noch ertragen?

Sarah hat gelitten

Nicht mal ihre Familie, also ihre vier Kinder und ihr Mann Florian Fischer, konnten ihr offenbar das geben, was sie so sehr braucht – das Scheinwerferlicht, den Ruhm, den Applaus. Und so offen wie Sarah spricht sonst kaum ein Star über die Sucht vieler Künstler, die im Laufe der Jahre immer stärker wird: "Also das war ja wie eine Droge, wie ein chemischer Cocktail, wenn du auf der Bühne bist und dann so eine Halle dir antwortet – das war echt hart …" Und ohne ihre regelmäßige Dosis dieses Gefühls fühlte sich Sarah wertlos und niedergeschlagen.

Das hatte sich in den letzten Monaten angekündigt, auf ihrem Instagramaccount wirkte die Sängerin oft traurig und verloren. Kein Wunder, immerhin leidet sie seit ihrer Jugend an Depressionen und Bipolarität. "Es war viele Jahre eine Qual. Nach außen existierte ein völlig anderes Bild von mir", sagte sie einmal. Ihre Leidenschaft, das Singen, half ihr über schwere Zeiten hinweg, wurde zu ihrer Therapie. Für Sarah ist das Leben auf der Bühne also mehr als nur eine Show!

