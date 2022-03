Sarah Connor: Liebes-Pleite! Die Vergangenheit wiederholt sich

Es ist schon wieder passiert

"Es hat einfach nicht gepasst. Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen", so Marc. Traurig für ihn – und ein Grund zur Sorge für Ex-Frau Sarah! Denn obwohl ihre Ehe mit Marc bereits 2008 endete, bleibt er doch der Vater zweier ihrer Kinder. Und Sarah weiß: Marc ist labil!

Schon nach seiner letzten Trennung 2016 stürzte er ab, gestand später: "Ich war jeden Tag besoffen, zwei Flaschen Wodka am Tag!" Ein erneuter Rückfall wäre vor allem für die Kids Tyler (18) und Summer (15) ein Albtraum. Denn zu ihnen hat Marc derzeit so viel Kontakt wie nie! "Es ist eine wirklich geile Situation als Patchwork-Familie. Alle sind glücklich", freute er sich erst kürzlich. Hoffentlich bleibt das auch so …

Zoff um ihre Tochter! Zwischen Sarah Connor und Marc Terenzi lief es nicht immer so gut: