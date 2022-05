Sarah Connor: Das sind die wahren Gründe für ihr "The Voice" aus!

In der nächsten Staffel "The Voice of Germany" soll alles anders werden. Die Coach-Stühle werden in Zukunft nicht mehr von der diesjährigen Coaches-Kombi Sarah Connor, Nico Santos, Mark Forster und Johannes Oerding besetzt werden. Ein Schock für viele treue "The Voice"-Fans. Nun äußert sich Sarah Connors Management erstmals zum unerwarteten Show-Aus der Sängerin.