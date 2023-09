Sarah Connor: Sie bestätigt das traurige Aus

Sarah Connor postet mehrere Fotos und Videos von ihren letzten Open-Air-Shows auf Instagram und schreibt dazu: "Der Tourabschluss mit Euch war Monster! Aber bei 'Es war gut' hat es mich in Heidenheim zerlegt!", schreibt die Sängerin und dankt ihren Fans anschließend für die schöne Zeit: "Danke für alles, alles, alles.", schreibt sie und verrät, jetzt erst einmal ein "bisschen 'Mommy things'" zu machen. Doch bereits im Dezember begibt sich die Sängerin dann erneut auf Tour: "Wer kommt zur 'Not so Silent Night Tour'?", fragt sie ihre Fans abschließend.

Ihr "Not so Silent Night Tour" beginnt am 1. Dezember in Halle, Westfalen. Unter anderem wird Sarah Connor noch in Berlin, Hamburg und Köln auftreten.