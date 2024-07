Sarah Engels: Deutliche Worte nach Pietros Netz-Attacke!

"Danke, ihr Lieben, für eure liebevollen und aufmunternden Worte und euer Verständnis", schreibt Sarah in ihrer Instagram-Story. "Lasst euch von mir eines sagen: Bleib immer ganz bei dir selbst. Lass dich niemals unterkriegen von Menschen, die dich zum Krieg herausfordern. Sei der Klügere, der Vernünftigere und bleib bei dir! Verliere dich nicht selbst. Bleibe stark und lass dich nicht beirren. Glaube an dich, ganz egal, was andere glauben. Denn damit gewinnst du jeden Kampf dieser Welt. Gerechtigkeit kann man sich nicht erkämpfen. Sie kommt dann, wann sie es für richtig hält. Sie kommt von ganz allein." Eine Botschaft, die ganz deutlich an ihren Ex Pietro gerichtet ist!