Sarah Engels: Jetzt spricht sie von Therapie

In Deutschland sorgt DSDS-Star Pietro Lombardi (32) aktuell für ordentlich Furore. Gegen ihn stehen harte Gewalt-Vorwürfe gegenüber seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) im Raum, weswegen sogar die Polizei anrücken musste. Ex Sarah Engels (32) zog nun Konsequenzen und ließ den gemeinsamen Sohn Alessio (9) nicht die Herbstferien bei Papa verbringen, sondern nahm ihn mit in ihren Familienurlaub nach Kanada. Dort scheint sie nach all dem Drama auch erstmal wieder runterkommen zu müssen. Jetzt spricht die Sängerin über ihre Form der Therapie.