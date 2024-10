Sarah Engels: "Weit weg von allem!" Sie meldet sich nach Pietro-Skandal

Zu ihrem Geburtstag postete Sarah einige Bilder aus ihrem Urlaub und schrieb dazu: "Meinen 32. Geburtstag hätte ich an keinem schöneren Ort feiern können. Mit meinen Liebsten habe ich alles, was ich brauche, und das ist das größte Geschenk." Die Familie würde aktuell die Ruhe und die Natur in vollen Zügen genießen. "Irgendwo im Nirgendwo, weit weg von allem. Bin unendlich dankbar."