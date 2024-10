Sarah Engels: Jetzt holt sie Alessio aus der "Schusslinie"

*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um häusliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Muss Sarah Engels (31) ihren Sohn Alessio (9) nun vor dem Drama retten, das sich aktuell in Deutschland rund um seinen Vater Pietro Lombardi (32) abspielt? Nachdem der DSDS-Star und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) heftig aneinander geraten waren, rief diese sogar die Polizei zur Hilfe und wurde anschließend im Krankenhaus mit Blutergüssen am Hals behandelt. Der Sänger ließ die Gewalt-Vorwürfe jedoch von seinem Anwalt dementieren. Für Ex Sarah Engels jedoch Grund genug, ihren Sohn nicht wie geplant in den Ferien bei Papa Pietro zu lassen. Sie nimmt ihn außerplanmäßig jetzt doch mit nach Kanada.