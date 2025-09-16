Sarah Engels: Miese Attacke – Sie reagiert deutlich!

Unfassbar!

Sarah Engels zeigt Krallen: Bei Instagram wehrt sie sich jetzt entschieden gegen unangebrachte Kritik.

Sarah Engels schaut gedankenverloren in die Ferne. Sie trägt einen Pulli.

Sarah Engels muss sich mit Hasskommentaren auseinandersetzen.

Während ihr Ex Pietro Lombardi gerade mit den Folgen seiner Trennung Schlagzeilen macht, könnte es für Sarah Engels (32) privat und beruflich kaum besser laufen. Mit Ehemann Julian und den Kindern steht bald der Einzug ins neue Haus an. Doch auch wenn nach außen Harmonie herrscht, muss Sarah immer wieder mit Anfeindungen umgehen – sei es wegen ihres Umgangs mit Pietro oder wegen privater Entscheidungen. Doch jetzt hat die junge Mama endgültig genug und setzt sich zur Wehr, als ein Kommentar unter ihrem neusten Reel unter die Gürtellinie geht.

Sarah Engels: Bodyshaming im Netz

Diesmal traf die Kritik Sarah besonders persönlich. Unter einem Instagram-Video, in dem sie sich in verschiedenen Sportoutfits im Gym zeigt, kommentierte eine Frau: „Hast richtig kleine Brüste.“

Für Sarah ein Grund, diesmal nicht zu schweigen: „Da ist ja heute 'ne ganz Wilde unterwegs! Und weißt du was … schäm dich ruhig ein wenig für so eine blöde Aussage. Ich mag meine kleinen Brüste und will, dass kein Mädchen jemals glaubt, sie hätte nicht die ‚richtige‘ Körbchengröße. Denn die gibt es nicht!“, schrieb die Sängerin in ihrer Story.

Selbstbewusste Reaktion der Sängerin

Sarahs klare Ansage blieb nicht ohne Rückhalt. Influencerin Ana Johnson, eine enge Freundin der Musikerin, reagierte ebenfalls auf den unangebrachten Kommentar: „Hast einen richtig kleinen Charakter.“ Damit stellten beide klar, dass Bodyshaming im Netz keinen Platz hat

Statt sich von den Angriffen verunsichern zu lassen, legte Sarah direkt nach: In der nächsten Story zeigte sie sich erneut im Sportoutfit – selbstbewusst und gelassen. Eine klare Botschaft an ihre Follower: Kritik kann ihr nichts anhaben, wichtig sind ihr Selbstliebe und ein starkes Zeichen an andere Frauen.

