Sarah Engels: Miese Attacke – Sie reagiert deutlich!

Während ihr Ex Pietro Lombardi gerade mit den Folgen seiner Trennung Schlagzeilen macht, könnte es für Sarah Engels (32) privat und beruflich kaum besser laufen. Mit Ehemann Julian und den Kindern steht bald der Einzug ins neue Haus an. Doch auch wenn nach außen Harmonie herrscht, muss Sarah immer wieder mit Anfeindungen umgehen – sei es wegen ihres Umgangs mit Pietro oder wegen privater Entscheidungen. Doch jetzt hat die junge Mama endgültig genug und setzt sich zur Wehr, als ein Kommentar unter ihrem neusten Reel unter die Gürtellinie geht.