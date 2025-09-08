Sarah Engels: Süße Verkündung - "Wir müssen euch was sagen ..."
Während ihr Ex Pietro Lombardi gerade durch sein Liebes-Aus in den Schlagzeilen ist, verkündet Sarah Engels zuckersüße News…
Sarah und Julian Engels posieren für die Kameras.
© IMAGO / APress
Im Kosmos Lombardi/ Engels ist wieder einiges los. Pietro Lombardi (33) geht aktuell wieder als Single durchs Leben, nachdem Laura Maria Rypa (29) erst kürzlich völlig überraschend das Liebes-Aus verkündet hat. Dafür kann seine Ex Sarah Engels (32) umso mehr strahlen. Denn sie überrascht ihre Fans jetzt mit unerwarteten News…
Sarah Engels: „Nach 6 Jahren haben wir…”
Bei Instagram postet der DSDS-Star ein Video, das von den Fans bejubelt wird. Sie und ihr Mann Julian haben sich ein Haus gekauft! „A new chapter begins … Nach 6 Jahren haben wir unser gemeinsames Traumhaus gekauft”, freut sich die 32-Jährige. „Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Kapitel in unserem Zuhause. Auch wenn es das für die nächsten Wochen einiges an Arbeit bedeutet.”
Doch steckt hinter dem Hauskauf vielleicht sogar noch mehr? Braucht die Familie vielleicht mehr Platz? Aktuell leben Sarah und Julian mit ihrer gemeinsamen Tochter Solea (2) und mit Alessio (10), ihrem Kind aus der Beziehung mit Pietro, als Familie zusammen. Ist da noch mehr Nachwuchs geplant?
In einem Interview, dass sie kürzlich mit RTL geführt hat, verrät sie: „Ich fühle mich noch jung genug.” Aber sie erklärt auch: „Das ist nicht in Arbeit, aber ich weiß, dass der Wunsch da ist und auch zu Hause ein Thema ist.”
Das wurde aus dem gemeinsamen Haus mit Pietro
Übrigens: Den Traum vom Haus hat sich Sarah schon einmal erfüllt. 2015 bauten sie und ihr Ex Pietro ein gemeinsames Heim, wurden dabei sogar von Kameras begleitet. Doch der große Traum endete im Albtraum! Das Paar trennte sich im Jahr 2016. Auch der Hausbau war daran nicht ganz unschuldig. „Pietro und ich haben das Haus gebaut, da waren wir 19 oder 20 Jahre alt. Also sehr, sehr jung. Das war so ein Stress! Das hat der Beziehung und uns nicht gut getan. Ich war damit so überfordert, dass ich am Ende gedacht habe: Und jetzt? Das war die erste große Herausforderung, die extrem schwierig war. Das war alles so auf einmal. Wir hätten uns viel mehr Zeit lassen sollen für viele Dinge”, verriet sie in einem Interview von 2017.