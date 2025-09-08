Sarah Engels: Süße Verkündung - "Wir müssen euch was sagen ..."

Übrigens: Den Traum vom Haus hat sich Sarah schon einmal erfüllt. 2015 bauten sie und ihr Ex Pietro ein gemeinsames Heim, wurden dabei sogar von Kameras begleitet. Doch der große Traum endete im Albtraum! Das Paar trennte sich im Jahr 2016. Auch der Hausbau war daran nicht ganz unschuldig. „Pietro und ich haben das Haus gebaut, da waren wir 19 oder 20 Jahre alt. Also sehr, sehr jung. Das war so ein Stress! Das hat der Beziehung und uns nicht gut getan. Ich war damit so überfordert, dass ich am Ende gedacht habe: Und jetzt? Das war die erste große Herausforderung, die extrem schwierig war. Das war alles so auf einmal. Wir hätten uns viel mehr Zeit lassen sollen für viele Dinge”, verriet sie in einem Interview von 2017.