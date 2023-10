Sarah Engels: Alle Indizien sprechen für ein drittes Baby

Oktoberfest 2023: Die Stimmung? Bombig! Die Besucherzahlen? Rekordverdächtig! Das Bier? Fließt in Strömen. Nicht so bei Wiesn-Besucherin Sarah Engels! Ihr liebstes Accessoire: Ein Glas Wasser, an dem sie ausdauernd festhält. Alkohol? Bloß nicht! Den meidet die Sängerin mit der Engelsstimme wie der Teufel das Weihwasser. Fans sind sich sicher, dass das nur eines bedeuten kann: Die 31-Jährige plant Nachwuchs! Ist es Zeit für das dritte Baby?