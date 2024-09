Sarah Engels: Schwanger? Jetzt spricht sie Klartext

Zuletzt sorgte Sarah Engels mit einer traurigen Neuigkeit für Aufsehen. Ihre kleine Tochter Solea war ins Krankenhaus gekommen und Sarah musste ihren Auftritt im "Fernsehgarten" absagen. Mittlerweile können sie und ihre Fans jedoch aufatmen. In einer Fragerunde auf Instagram gibt sie erleichtert preis: "Ihr geht es schon viel besser." Solche Momente holen immer wieder die Löwen-Mama in der Sängerin hervor, wie sie weiter zugibt: "Bevor ich Mama wurde, hätte ich nie geglaubt, dass Liebe und Fürsorge so schön und gleichzeitig so schmerzhaft sein können."

In ihrer Rolle als Mama geht Sarah Engels komplett auf. Könnte sie sich da noch einmal Nachwuchs vorstellen? Wenn es nach den Fans geht, könnte es wohl nicht schnell genug gehen. In der Fragerunde fragt ein Anhänger: "Bist du schwanger?" Dass die Familienplanung vor allem für ihren Gatten Julian noch nicht zu hundert Prozent abgeschlossen ist, ist kein Geheimnis mehr. Doch er und die Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden. Sarah klärt auf: "Nein, ich bin nicht schwanger."

