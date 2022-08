Sarah Engels: Trennung! Der Schmerz sitzt so tief

In ihrer "Instagram"-Story zeigt die Beauty nämlich nun, wie sie mit Töchterchen Solea im Kinderwagen und ihrem Schatz Alessio einen gemeinsamen Spaziergang macht. Doch anstatt an Mamas Seite zu laufen, hat sich der 7-jährige Alessio dazu entschlossen, lieber mit einer Schulfreundin zu gehen. Für Sarah ein wahrer Wehmutsmoment! So berichtet sie: "Der Moment, wenn Mama abgeschrieben ist. Irgendwie rast die Zeit viel zu schnell." Sie ergänzt: "Leute, es tut weh. Ich bin total uninteressant. Hallo, ich bin doch auch noch hier." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Sarah sich mit dem Trennungsprozess den Alessio gerade durchmacht noch nicht ganz arrangieren kann! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich diese Entwicklung nicht all zu sehr zu Herzen nimmt ...