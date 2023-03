Sarah Engels: Trennung! Sie musste bereits ausziehen

Während einer Fragerunde auf Instagram wurde Sarah gefragt, ob sie und Julian nicht mehr in ihrem Haus leben würden. Daraufhin antwortete die 30-Jährige: "Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung". Den Grund dafür hängt Sarah hinten dran: "Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort deshalb nicht mehr wohlfühlen. Wir wollten erst mal, dass die Situation sich beruhigt und klärt."

Oh je, hoffentlich wird sich das schnell aufklären...

