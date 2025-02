Sarah-Jane Wollny: Entscheidung gefallen! Sie teilt große Neuigkeiten mit ihren Fans

Auf mögliche Kritik reagierte sie gelassen und erklärte, dass es für sie wichtig sei, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Die Operation soll in einer einzigen Sitzung durchgeführt werden und steht bereits in Kürze bevor. Um sich optimal auf den Eingriff vorzubereiten und Ansteckungen zu vermeiden, hat sie sich vorübergehend von ihrer Familie getrennt, da einige Mitglieder erkrankt sind.

Sarah-Jane Wollny ist seit Jahren Teil der beliebten Reality-TV-Familie "Die Wollnys" und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Ihre Offenheit und Ehrlichkeit werden von vielen geschätzt, auch ihre Abnehm-Reise teilt sie seit geraumer Zeit via Instagram mit den Fans. Dabei betonte sie aber stets, sich nicht über ihr Gewicht zu definieren und in ihrer Haut sehr wohl zu fühlen.