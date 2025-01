Sarah-Jane Wollny: Gemeinsame Wohnung? Zoff mit Tinush

Bei einem romantischen Ausflug auf dem Tretboot, sprechen Tinsuh und Sarah-Jane über ihre Zukunft. Beide führen aktuell noch eine Fernbeziehung – SJ lebt in Ratheim und ihr Schatz in Düsseldorf. Tinush ist anfangs recht fröhlich, doch seine Freundin zeigt sich sofort unsicher zum Thema zusammenziehen. "Ich bin gespannt, wir haben gesagt Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich bin mir noch nicht so sicher, dass das wirklich klappt."

Sie sei immer noch unsicher, ob sie wirklich bereit ist. "Man weiß ja auch nicht wohin, ob bei mir in die Nähe oder eben in Düsseldorf", so die Tochter von Silvia Wollny. "Ich tendiere tatsächlich zu bei mir in der Nähe, schon allein, weil das da einfach viel billiger ist und wegen meiner Arbeit." Auch ihre Familie spielt eine Rolle. Sie wolle zwar mit ihrem Schatz zusammenziehen – sie genießt einfach die Nähe zu ihrem Freund – aber sie hat einfach Angst.