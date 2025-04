Sarah-Jane Wollny: Nach Tinush-Trennung – das sind die Reaktionen

Bei "Temptation Island VIP" 2024 bestanden sie noch den ultimativen Treuetest – jetzt ist alles aus bei Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri (27)! Auf Instagram gab die Wollny-Tochter bekannt, dass sich ihr Ex vor zwei Wochen von ihr getrennt hätte. Da die Beziehung in der Öffentlichkeit stünde, "hatte ich das Gefühl, dies mit euch teilen zu müssen", erklärt die 26-Jährige niedergeschlagen in ihrer Story. Doch ihre Fans stehen hinter ihr: So reagiert die Wollny-Community auf die Trennung ...