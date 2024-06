Sarah-Jane Wollny: Schock-Diagnose! Sie wäre fast gestorben

"Ich hatte Löcher in der Lunge und habe auch lange um mein Leben gekämpft", erzählte Sarah-Jane in einer Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie". Doch das war nicht der einzige Schicksalsschlag. Während der Schwangerschaft verlor Mama Silvia ihre Zwillingsschwester. "Wie genau meine Zwillingsschwester damals verstorben ist, weiß ich nicht. Darüber redet Mama nicht gerne", erklärte Sarah-Jane. Bei "Promi Big Brother" offenbarte Silvia, dass es nicht die einzige Fehlgeburt war. "Ich hatte noch mal Zwillinge, aber die wurden im siebten Monat bösartig entfernt. Ein kleiner Tritt in den Bauch gibt dir alles. Ich bin halb verblutet im Badezimmer und deine anderen Kinder sehen das." Ganz schön hart!