Silvia Wollny: Tochter meldet sich zu Wort! Sie soll einen Schlaganfall gehabt haben

Die Sorge um Silvia Wollny (59) ist riesig! Die TV-Mama zog sich vor Kurzem aus der Öffentlichkeit zurück. "Es kommt leider immer alles anders, als man denkt, und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle", erklärte sie. Kurz danach postete Silvia ein Bild, auf dem sie im Rollstuhl sitzt, und schrieb dazu: "Mir geht es heute nicht so gut. Ich bin sehr aufgeregt, heute bekommen wir die Entscheidung, ob wir nach Hause dürfen oder nicht. Ich hoffe, wir bekommen zur Abwechslung mal wieder positive NachrichtenDoch was genau passiert ist, verriet der TV-Star nicht...