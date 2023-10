Sarah Jessica Parker: Ersetzt durch eine Jüngere! Sie bekommt "SATC"-Konkurrenz

Als stilbewusste Sex-Kolumnistin Carrie Bradshaw hat Sarah Jessica Parker in "Sex and the City" Millionen Frauen inspiriert. Und sie tut es bis heute! Denn die 20-jährige New Yorkerin Carrie Berk (sie heißt tatsächlich so!) holt die legendären Looks von damals auf Tiktok ins Hier und Jetzt – und setzt damit gut 20 Jahre nach der Original-Carrie wieder einen neuen Trend!