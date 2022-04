Sarah Jessica Parker: Heftige Klatsche! Womit hat sie das verdient?

„Sex and the City“ ohne Samantha

Darum fehlt Kim Cattrall wirklich

Ladys, stellt den Champagner kalt: Carrie Bradshaw und Co stöckeln 2021 wieder auf Manolos durch New York. Einen Wermutstropfen hat das langersehnte Comeback von „Sex and the City“ leider trotzdem. In der Fortsetzung der Kultserie wird Kim Cattrall alias sexy Samantha fehlen. Der Grund dafür: Ein bitterer Streit!