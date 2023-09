Sarah Jessica Parker: Riesen-Zoff! Jetzt geht es um Geld

Sie hat sich lange geziert. Doch am Ende sagte Kim Cattrall doch Ja zum "Sex and the City"-Reboot: Wie die Macher der Serie das Unmögliche geschafft haben? Ganz einfach: Sie lockten Miss Cattrall mit der Aussicht auf sehr viel Geld für sehr wenig Arbeit … Für ihren 60-Sekunden-Auftritt am Ende der zweiten "And Just Like That …"-Staffel kassierte die Schauspielerin angeblich die stattliche Summe von knapp einer Million Euro! Und das sorgt – kein Wunder! – jetzt für jede Menge Zoff bei den Vorbereitungen für Staffel drei. Zwar bekommen die anderen Serienstars auch ähnlich üppige Gagen – allerdings für eine ganze Folge – nicht für nur eine Minute.