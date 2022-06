Sarah Jessica Parker & Chris Noth: Heftige Vorwürfe! Die Lage eskaliert komplett

Sie waren das Traumpaar aus dem Millionen-Erfolg "Sex and the City". Carrie Bradshaw und Mr. Big waren wie geschaffen für die ganz großen Gefühle vor der Kamera, doch Sarah Jessica Parker und ihr Kollege Chris Noth waren auch privat eng befreundet. Umso schockierter reagierte Sarah, als sich im Dezember kurz nach dem Start der "SATC"-Fortsetzung "And Just Like That …" plötzlich mehrere Frauen zu Wort meldeten, die behaupteten, Chris hätte sie sexuell missbraucht.

Und obwohl der Schauspieler direkt dementierte und betonte: "Die Begegnungen waren einvernehmlich. Ich habe diese Frauen nicht missbraucht", distanzierte sich Sarah gemeinsam mit ihren Kolleginnen Kristin Davis und Cynthia Nixon umgehend in einem Statement von Chris: "Wir sind über die Anschuldigungen zutiefst betrübt! Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzlichen Erfahrungen mitgeteilt haben." Und auch das Produzenten-Team, zu dem auch Sarah gehört, reagierte mit einem radikalen Schnitt – und entfernte buchstäblich jede Sekunde von Chris aus der Serie. Klarer Fall von Notbremse – sonst hätte man das ganze Multi-Millionen-Projekt wohl sofort einstampfen können …