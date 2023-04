Sarah Knappik: Der wahre Grund für ihr TV-Comeback

Als Sarah Dingens ging Sarah Knappik 2011 wohl in die Dschungelcamp-Geschichtsbücher ein. Die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin sorgte mit ihrer verpeilten Art in diversen Reality-TV-Formaten immer wieder für Aufruhr und eckte bei ihren Mitstreitern ordentlich an. Doch seit einiger Zeit wurde es ruhig um die Blondine. Nachdem sie im April 2021 erstmals Mama geworden ist wagt sie nun den Schritt zurück ins TV und kämpft jetzt bei "Kampf der Realitystars" um den Sieg. Doch wie kam es zu ihrem TV-Comeback? Welche Rolle ihr Kind dabei spielte, verriet die 36-Jährige nun überraschend ehrlich.