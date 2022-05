Sarah Mangione & Vadim Garbuzov: Ja, es knistert! Es ist offiziell

Die beiden bekommen Unterstützung von Profitänzerin Malika Dzumaev. Im Trio-Tanz müssen Sarah und Vadim beweisen, dass sie nicht nur zu zweit ein eingespieltes Team sind. Sender RTL hat gerade bekannt gegeben, dass das die drei eine Rumba zu "Don't be so shy" von Imamy tanzen werden. "Ich sach mal so: 'Don't be so shy'... Dat wird ne 'erotische Nummer' zwischen uns dreien", verspricht die Schauspielerin schon jetzt auf Instagram. Ob die beiden so eine heiße Nummer wie Ella Endlich und die Lusins hinlegen werden? Wir erinnern uns an den legendären Kuss zwischen Renata und Ella...