Sascha Hehn: Spätes Vaterglück! Jetzt sollen es alle wissen

Dieser Mann ist immer für eine Überraschung gut. Als Schauspieler Sascha Hehn Hand in Hand mit Freundin Gloria und Sohn Christopher zu einer Ordensverleihung in München erschien, staunten wir nicht schlecht. Hat er uns etwa all die Jahre verschwiegen, dass er heimlich eine Familie gegründet hat? Nein, er zeigte uns zwar endlich sein Vaterglück, ist aber "nur" ein Patchwork-Papa. Des Rätsels Lösung: Christopher ist sein Stiefsohn.