Sasha: Süßes Liebesgeständnis! "Ohne Julia würde ich das alles gar nicht schaffen!"

Doch auch wenn sich das Paar nicht immer einig ist, haben sie eine besondere Regel, wenn es doch mal zum Streit kommt: "Natürlich diskutieren wir ab und zu. [...] Am Ende entscheiden wir zusammen, was das Beste für alle Beteiligten ist. Wir streiten selten. Und sollte es doch mal geschehen, dann vertragen wir uns auch schnell wieder. Wir gehen nie im Streit zu Bett. Das ist in unserer gemeinsamen Zeit noch kein einziges Mal passiert. Selbst, wenn es mal knallt, habe ich stets das Bedürfnis, den Streit nicht in den neuen Tag mitzunehmen.", stellt Sasha klar.

Dass Sasha und Julia ihre Beziehung mit der Öffentlichkeit teilen wollen, war für sie von Anfang an klar - und das, obwohl er zu den begehrtesten Junggesellen Deutschlands gehörte: "Sobald wir uns sicher waren, dass wir ein Paar sind, sind wir mit unserer Liebe auch an die Öffentlichkeit gegangen. Wir wollten kein Versteckspiel. Ich war stolz, Julia als meine Freundin präsentieren zu können – und obwohl ich eigentlich niemals heiraten wollte, hatte ich bei ihr sehr schnell das Gefühl, Nägel mit Köpfen machen zu wollen.", erklärt der Musiker.

Das sieht seine Frau ähnlich: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich keine Frau bin für die Hintertür. Wenn ich dich begleite, dann bin ich an deiner Seite. Ich habe allerdings nie Interviews gegeben, weil das Sashas Job ist. Jetzt, wo wir ein gemeinsames Projekt haben, bin ich auch gerne bereit, mich den Fragen zu stellen.", stellt Julia klar.