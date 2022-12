Schock für Jenny Elvers: Es war ein Weihnachtswunder!

Schock für Jenny Elvers kurz nach Heilig Abend. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Sohn Paul berichten nun, was sich wirklich auf der Autobahn abspielte. Der Reifen des 21-Jährigen platzte einfach so in voller Fahrt bei 160 km/h bei einem Überholmanöver auf der linken Spur. Was da alles hätte passieren können... Zum Glück kam in dieser riskanten Situation nur der Reifen zu schaden. Paul und Jenny zeigen sich auf Instagram in ihren Storys ebenfalls erleichtert. Die Ex von Marc Terenzi postete emotionale Zeilen zu einem Bild des geplatzten Reifens: