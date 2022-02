Jenny Elvers: Beziehungs-Beichte! Die ganze Wahrheit über sie und Alex Jolig

Auch bei "Prominent getrennt", wo die beiden sich nun wieder als Team beweisen müssen und offensichtlich keinen Groll mehr aufeinander haben, stellt Jenny Elvers nun wieder fest, dass die Beziehung damals einfach an "fehlender Kommunikation" gescheitert ist. Sie verrät weiter: "Natürlich war ich damals nach der Trennung sehr verletzt. Das immer nur zur Seite zu schieben, geht eine gewisse Zeit lang, aber so ganz vergessen tut man das auch nicht. Wir haben aber gesagt, dass wir jetzt noch einmal neu anfangen, ohne den ganzen alten Kram. Wir lassen die Schublade einfach mal zu. Irgendwann haben wir einen Cut unter diese ganzen alten Geschichten gemacht, weil es nichts bringt. Was sollte es auch ändern?" In 20 Jahren haben sich die beiden ja auch weiterentwickelt und mittlerweile können sie über das Geschehen hinwegsehen und gehen sogar zusammen in den Urlaub.

Die Zuschauer können ebenfalls gespannt sein, wie sich Jenny und Alex' Beziehung bei "Prominent getrennt" noch weiterentwickelt.

