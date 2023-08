"Schwiegertochter gesucht"-Ingo & Annika: Baby-Hammer! Jetzt ist es offiziell

In seiner Instagram-Story berichtet Ingo nun, dass er von seiner Ärztin eine Überweisung für die Kinderwunschklinik bekommen hat. "Da werden wir uns richtig schön informieren", freut der Reality-TV-Star sich. "Und dann werden wir mal sehen, was nächstes Jahr - oder dieses Jahr noch - passiert.

Auch Annika kann es kaum erwarten, endlich Hilfe zu bekommen. Bis es so weit ist, konzentriert sie sich voll und ganz darauf, ein paar Kilos zu verlieren. In der vergangenen Woche hat sie bereits zwei Kilogramm verloren und trainiert fleißig im Fitnessstudio. "Momentan, gebe ich ALLES für den Kinderwunsch", schreibt sie auf ihrem Instagram-Kanal.

Übrigens: Den beiden ist es völlig egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Hauptsache zwei Beine, zwei Arme und gesund", haben sie schon vor einiger Zeit erklärt. "Ich möchte auf jeden Fall Papa werden, dass ich da vielleicht so einen kleinen Sohn habe, den ich heranwachsen sehen kann. Würde mich auf jeden Fall stolz machen, wenn ich da so einen kleinen Knirps hätte, der uns auf Trab hält", so Ingo gegenüber RTL. Auch eine kleine Tochter würde ihn aber richtig glücklich machen!

Bleibt zu hoffen, dass ihr Wunsch bald in Erfüllung geht...