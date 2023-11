Sebastian Schweinsteiger: Das Geschlecht von Baby Nummer 3 ist bestätigt!

Ups! Da hat sich Thomas Gottschalk wohl verplappert. In der turbulenten letzten Folge der Hit-Sendung "Wetten, dass…" ging es wild her. Neben dem Eklat mit Shirin David rutschte dem Star-Moderatoren einfach mal so das Geschlecht des Babys von Sebastian Schweinsteiger und Ana Ivanović raus.