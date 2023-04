Sebastian Ströbel nach TV-Aus: Sein "Bergretter"-Nachfolger steht bereits fest!

Markus Kofler kann nicht mehr! "Der Tod von meiner Mutter, die Trennung von Katharina, der Tod von Jessi, das Versprechen an Simon, dass ich sie finden werde – das verfolgt mich Tag und Nacht", beichtet "Bergretter" Markus seinem Freund Tobias und fügt traurig hinzu: "Ich muss weg aus Ramsau." Nicht nur ein Schock für die Bergwacht im Gebirge, sondern auch für die Zuschauer an den TV-Geräten. Doch es scheint wahr zu sein! Der Leiter der Bergwacht in Ramsau hat genug und will seine liebgewonnene Heimat verlassen. Gemeinsam mit Nina packt er seine Sachen, um zu einer Expedition nach Nepal aufzubrechen. Ein großer Verlust für das Team der "Bergretter"!