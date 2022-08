Selena Gomez: Zurück zum Ex! Sie kommen nicht voneinander los

Macht Selena einen bösen Fehler?

Tatsächlich wurde Iervolino 2018 von der kanadischen Schauspielerin Anna Jane Edmonds verklagt: Er soll sie sexuell belästigt und körperlich misshandelt haben. Mangels Beweisen wurde das Verfahren zwar eingestellt – doch ein fader Beigeschmack bleibt! Trotzdem, jetzt wagt Sel einen neuen Versuch mit Andrea Iervolino, urlaubt mit ihm derzeit in Italien! Und wirkt schwer verliebt. Diesmal scheint sie alle Warnungen auszublenden, denn: Sie ist so verdammt einsam, wünscht sich sehnlichst eine eigene Familie …

In einem Podcast berichtete die Künstlerin kürzlich, sie "hoffe, bald verheiratet und Mutter zu sein". Für diesen Traum würde sie sogar Hollywood den Rücken kehren, denn irgendwann würde sie das alles ohnehin "satthaben". Scheint fast so, als würde Selena aus lauter Verzweiflung in Sachen Partnerwahl beide Augen zudrücken! Dabei müsste sie doch gewarnt sein, denn schon früher stellte sie mal in einem Interview fest: "Ich denke, die meisten meiner Erfahrungen in Beziehungen sind verflucht." Man kann ihr nur wünschen, dass sie an diese Unglücksserie jetzt nicht wieder anknüpft …

