Selena Gomez: Herber Rückschlag! Sie war gerade erst wieder glücklich!

Umso mehr Hoffnungen hatte Selena wohl auf Model Cara Delevingne (29) gesetzt! Denn die war für sie zuletzt mehr als nur eine gute Freundin: Sie habe ihre eigene sexuelle Ausrichtung hinterfragt, gab Sel in einem Interview zu – und Cara "hat mir geholfen, mich zu öffnen. Ich habe genau das in meinem Leben gebraucht!" Was Selena aber wohl nicht gebraucht hat, sind die Fotos, die gerade im Netz die Runde machen: Sie zeigen Cara mit Schauspielerin Sienna Miller (40) beim Knutschen…

In der New Yorker "Temple Bar" (Champagner ab 100 Euro/Flasche) feierten die Ladys eine wilde Party, Augenzeugen sprechen von einem "sehr intimen Abend". Eigentlich keine Überraschung, wenn man Cara kennt. Denn die macht aus ihrer Abenteuerlust kein Geheimnis: "Ich habe Sex mit Männern und Frauen – Gruppensex ist auch lustig", plauderte sie schon aus. Nur Selena dürfte da das Lachen im Halse stecken bleiben...