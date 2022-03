Semino Rossi: Babyglück für den 59-Jährigen

Gegenüber "Leute heute" offenbart Semino über sein Liebescomeback mit Gabi: "Es ist schon wahr, ich bin schon wieder zusammen mit meiner Frau. Ich bin sehr glücklich." Doch damit nicht genug! Er und seine Gabi können sich ebenfalls über ein gemeinsames Babyglück freuen! Der 59-Jährige verkündet nämlich ebenfalls freudestrahlend, dass er Großvater geworden ist: "Sie ist geboren am 11. März, der gleiche Tag, an dem meine Mama auch geboren ist. Und Opa zu sein, ist ein großes Glück. Ich bin sehr dankbar dafür, die Kinder von meinen Kindern zu sehen und zu haben." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Freudennachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein …