Senta Berger: Die Wahrheit über ihre rätselhafte Krankheit

Hinter den kalten Händen verbarg sich eine schwere Gefäßerkrankung. Bei der sogenannten Vaskulitis entzünden sich Venen und Arterien, im Fall von Senta Berger war ausgerechnet die Hauptschlagader betroffen! Es stellt sich heraus, dass sich die Aorta "verdickt hatte und der Blutkreislauf nicht mehr ungehindert fließen konnte", erinnert sich der Star an diesen unwirklichen Moment. Was rückblickend besonders schockiert: Selbst nach der Horrornachricht des Arztes war Senta Berger nicht klar, was auf dem Spiel stand. "Ich habe mich lange für unverwundbar gehalten und etwas von diesem Kinderglauben ist mir geblieben", sagt sie. So wollte sie der Tatsache, dass sie dem Tod gefährlich nahe war, keine rechte Beachtung schenken.

Zwei Jahre lang nahm sie Medikamente, musste mehrfach zur Reha-Behandlung. Zu allem Überfluss erlitt die gesundheitlich angeschlagene Schauspielerin dann auch noch eine schwere Lungenentzündung, landete in der Klinik. Erst später wurde Senta Berger klar, dass ihr Leben am seidenen Faden gehangen hatte. Ihre Ärzte offenbarten ihr die ganze Wahrheit: "Wir haben schon gedacht, dass wir Sie verloren haben. Aber herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben!"

Dass Senta Berger diesen Albtraum überstehen konnte, hat sie nicht zuletzt ihrem Mann Michael Verhoeven zu verdanken. Auch nach 60 Jahren gibt sich das Paar Halt, ist sich innig verbunden. "Jeden Tag erinnere ich mich an bestimmte Erlebnisse oder Situationen und auch sehr gerne", gesteht die Schauspielerin. Schließlich gab es in ihrem Leben neben den schlechten auch viele, viele gute Zeiten.